Российский нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин получил повреждение камбаловидной мышцы и из-за этого может пропустить несколько ближайших матчей своего клуба в РПЛ.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По данным ТАСС, из-за повреждения камбаловидной мышцы Кокорин не сможет дебютировать за «Спартак» до конца сентября.

Отметим, Александр Кокорин перешел в «Спартак» на правах свободного агента в начале августа, подписав контракт по схеме 3+1, однако до сих пор не сыграл за команду ни одного официального матча. Футболисту пришлось пропустить четыре тура РПЛ, в которых «Спартак» сыграл с «Сочи», «Ахматом», «Уфой» и «Локомотивом». За три тура команда Доменико Тедеско набрала 8 очков.