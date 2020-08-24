Российская фигуристка, чемпионка Европы Софья Самодурова поступила в Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта.

Имя спортсменки значится в приказах о зачислении на официальном сайте университета. Самодурова будет обучаться по профилю «Спортивная подготовка в избранном виде спорта», ИВС: фигурное катание.

Также в этом году на аналогичную специальность поступил петербургский фигурист Дмитрий Алиев.

Оба фигуриста были зачислены на первый курс без вступительных испытаний на основании победы в чемпионате Европы. Самодурова выиграла чемпионат Европы 2019 года в Минске, Алиев — чемпионат Европы 2020 года в Граце.

Отметим, Софья Самодурова поступила на очную форму обучения, в то время как Дмитрий Алиев — на заочную.