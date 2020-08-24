Главные новости дня из мира спорта за 24 августа — в традиционной подборке от Nevasport:

Медведев победил Гирона во втором круге «Мастерса» Цинциннати/Нью-Йорк

Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Маркоса Гирона в матче второго круга «Мастерса» Цинциннати/Нью-Йорк. Встреча прошла в национальном теннисном центре Билли Джин Кинг в Нью-Йорке и заняла два сета. Счет по партиям 6:4, 6:4 в пользу Медведева. Игроки провели на корте около полутора часов.

Хачанов обыграл Карреньо-Бусту во втором круге турнира в Нью-Йорке

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту во втором круге турнира в Нью-Йорке. Игра прошла на одном из кортов национального теннисного центра Билли Джин Кинг, спортсмены провели на площадке около полутора часов. Счет по партиям 7:6, 6:1, первый сет Хачанов выиграл на тай-брейке со счетом 10:8.

Усейн Болт сообщил о том, что заразился коронавирусом

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике, ямайский бегун Усэйн Болт сообщил о том, что сдал положительный тест на коронавирус. О своем состоянии и результатах теста Болт сообщил в своем «Твиттере». Положительный тест на коронавирус бегун сдал в субботу, 22 августа. Болт отметил, что относится к болезни ответственно, он изолировался в своем доме и держится подальше от друзей.

Овечкин попал на обложку глобальной версии игры NHL 2021

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин попал на обложку глобальной версии игры NHL 2021 от EA Sports. Об этом сообщается в официальном «Твиттере» компании-разработчика. «Признай величие вместе с великой восьмеркой! Ови — твой атлет на глобальной обложке #NHL21», — подписали обложку в EA Sports.

Баринов выбыл на полгода из-за разрыва крестообразной связки

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил разрыв крестообразной связки в матче со «Спартаком» в рамках четвертого тура чемпионата России. Информацию об этом сообщил комментатор Константин Генич, после чего это подтвердили в клубе. Восстановление от этой травмы может занять у футболиста от полугода и более.

Стало известно, когда Миранчук вернется на поле после травмы

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала информацию о футболистах, получивших повреждения в матче со «Спартаком» в рамках четвертого тура чемпионата России. Защитник Дмитрий Живоглядов и полузащитник Алексей Миранчук пропустят около двух недель, они должны вернуться в строй после паузы на матчи сборных. Миранчук получил травму на 30-й минуте встречи и ушел с поле, держась за заднюю поверхность бедра.

Биатлонистка Акимова возобновила карьеру

Российская биатлонистка Татьяна Акимова приняла решение о возобновлении карьеры. На данный момент спортсменка находится в Сочи, где проходит предсезонный сбор женской национальной команды. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Занин. Биатлонистка готовится к новому сезону отдельно от команды, тренирует спортсменку Николай Лопухов.