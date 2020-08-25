Александр Радулов разрывает плей-офф в составе «Далласа». Рассказываем о пяти фактах, которые заставляют говорить о нашем хоккеисте исключительно в положительном ключе.

Забил победный гол плечом

Во второй встрече Радулов вывел «Даллас» вперед, отправив шайбу в ворота Павела Француоза плечом. Джейми Бенн отдал передачу российскому нападающему, который располагался перед воротами, и шайба, отскочив от клюшки Жирара, попала Радулову в плечо, отскочив в ворота. Россиянин заметался в поисках, не заметив, как шайба оказалась в сетке, став в итоге победной.

Вышел на 17-е место среди россиян по очкам

Благодаря той же шайбе, заброшенной плечом, а также передаче, Радулов набрал 39 очков в 48 матчах плей-офф НХЛ, и благодаря этому вышел на 17-е место среди россиян за всю историю по этому показателю. Такой же результат у Алексея Житника, но ему потребовалось 98 встреч. На первом месте по числу идет Сергей Федоров (176 в 183 матчах).

Забросил две победных шайбы в двух играх плей-офф подряд

Александр Радулов забил победный гол в первом и втором матче против «Колорадо Эвеланш». Россиянин стал первым хоккеистом «Даллас Старз» с 2003 года, которому удалось забросить победные шайбы в двух подряд матчах плей-офф. 17 лет назад аналогичное достижение покорилось Майку Модано.

Получил цепь от одноклубников после первого матча с «Колорадо»

После матча в раздевалке 34-летнему Радулову вручили большую цепь с эмблемой «Далласа» как лучшему игроку матча. Сам россиянин обратился к команде с яркой речью, заявив, что каждый его партнер заслужил звание лучшего.

Вероятно, побьет личный рекорд по очкам в плей-офф

Лучший результат Радулов показал в прошлом сезоне, когда за 13 матчей набрал десять (5+5) очков. Сейчас на его счету восемь (5+3) балла, впереди как минимум четыре игры, а скорее всего больше. В предыдущих сезонах больше семи баллов россиянину набрать не удавалось.