Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов установил новое личное достижение в НХЛ. В матче против «Колорадо Эвеланш» хоккеист забросил победную шайбу на 36-й минуте.

Таким образом, Радулов забил уже три победных гола в нынешней серии плей-офф и вышел на третье место в истории клуба по этому показателю.

Рекордсменом «Далласа» является Джо Ньюиндайк, забросивший шесть победных шайб в 1999 году. На втором месте идет Бретт Халл, в 2000-м отличившийся четыре раза. Радулов делит третью строчку с Джейми Лангенбрюннером (1999) и Майком Модано (2008).

Напомним, «Даллас» ведет в серии с «Колорадо» со счетом 2-0.