Валерий Польховский присутствует на сборе мужской команды России на Семинском перевале (Алтайский край).

Специалист должен занять должность главного тренера сборной России по биатлону. 17 августа его кандидатура была рекомендована министру спорта РФ Олегу Матыцину.

Фотография с тренировочного сбора была опубликована в «Инстаграме» базы отдыха, где проживают биатлонисты. «Главный тренер сборной России по биатлону — Польховский Валерий Николаевич и председатель комитета по спорту Республики Алтай, Гурин Олег Константинович. Организацию учебно-тренировочных сборов держат под своим контролем!» — гласит подпись к фото.

Напомним, мужская сборная России начала подготовку к сезону на Семинском перевале в субботу, 22 августа.