Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слух об интересе клуба к полузащитнику «Ромы» Хавьеру Пасторе.

«Я еще раз говорю, что не надо питаться слухами от агентов, которые раздувают стоимость своих футболистов! Мы его кандидатуру не рассматриваем», — сказал Медведев, слова которого приводит Sport24.

Ранее сообщалось, что Хавьер Пасторе может продолжить карьеру в петербургском «Зените».

«Зенит» уже проявлял интерес к игроку в 2019-м и 2020-м годах, однако заключить сделку так и не удалось.

В минувшем сезоне Серии А Пасторе принял участие в пятнадцати матчах за «Рому» и отметился двумя результативными передачами. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. По оценке портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 8 миллионов евро.