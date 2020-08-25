Бывшая российская фигуристка Любовь Илюшечкина объявила, что начала тренерскую деятельность в Канаде.

«С сегодняшнего дня я официально являюсь тренером. С нетерпением жду возможность, когда смогу передать радость и красоту фигурного катания молодому поколению и желаю людям любить этот спорт так же, как и я!» – написала Илюшечкина на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в апреле Чарли Билодо, в паре с которым каталась Илюшечкина, объявил о завершении карьеры. Любовь призналась, что была не в курсе решения своего партнера и узнала о нем уже тогда, когда оно было принято.

«Это нож в спину. Я была без понятия. Мне сообщили вчера днем. Не ожидала ничего подобного», — написала тогда Илюшечкина.