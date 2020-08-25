Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, показал фрагмент с тренировки.

На своей странице в «Инстаграме» Плющенко-младший, известный как Гном Гномыч, показал исполнение флипа.

«Флипец в новой программе будет с такого захода, как вам? Нравится? Доброе утро, друзья», — написал Гном Гномыч под публикацией.

Ранее Евгений Плющенко анонсировал сотрудничество с чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым. Он опубликовал фото с Липовым и Гном Гномычем. «Саня Липовой заехал к нам в академию! Готовим кое-что интересное», — написал Плющенко.