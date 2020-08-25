Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего этапа Гран-при в Бельгии.

«Уик-энд в Барселоне был не лучшим, с моей точки зрения, поэтому я с нетерпением жду возвращения в кокпит. Думаю, мы сможем хорошо выступить в предстоящих гонках. Спа – очень классная трасса», — сказал Квят, слова которого приводит пресс-служба «Альфа Таури».

Пилот отметил, что ему нравится конфигурация трассы, так как на ней одни из самых захватывающих поворотов. По мнению Квята, трасса подходит для настоящих гонок, которые очень нравятся болельщикам.

«Ключ к хорошему выступлению здесь — это найти нужные настройки в пятницу. Надеюсь, мы сможем правильно оценить состояние трэка и машина будет работать хорошо», — сказал Квят.

Гонщик добавил, что относительно доволен производительностью своего болида, однако нужно стремится к более чистому уик-энду, чтобы нацелиться на высокие результаты.