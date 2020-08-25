Марсело Симонян, агент полузащитника «Ромы» Хавьера Пасторе, опроверг информацию возможном переходе игрока в петербургский «Зенит».

«Информация о возможном переходе Пасторе в «Зенит» не соответствует действительности», — заявил Симонян, слова которого приводит Sport24.

Напомним, ранее сообщалось, что Хавьер Пасторе может продолжить карьеру в петербургском «Зените». Сине-бело-голубые уже проявляли интерес к игроку в 2019-м и 2020-м годах, однако заключить сделку так и не удалось.

В минувшем сезоне Серии А Пасторе принял участие в пятнадцати матчах за «Рому» и отметился двумя результативными передачами. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.