Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха оценил игру защитника «Зенита» Деяна Ловрена.

«Ловрен гораздо быстрее, чем Иванович, и единоборства вверху ведет лучше просто исходя из своих антропометрических данных. Думаю, это неплохое приобретение для команды, но пока только на уровне первенства России», — заявил Хомуха, слова которого приводят «Известия».

Он добавил, что пока рано делать далеко идущие выводы, потому что чемпионат только начался. По мнению Хомухи, не нужно сразу записывать «Зенит» в чемпионы, однако команды, без сомнений, будет фаворитом в борьбе за титул.

Напомним, 31-летний Ловрен присоединился к составу «Зенита» в летнее трансферное окно.