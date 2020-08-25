Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала о своем отношении к российским фигуристкам Евгении Медведевой и Алине Загитовой.

«Я всегда болею за Женю Медведеву и Алину Загитову, так как видела вживую их выступления на Олимпиаде. Я узнала в Алине себя, потому что я была в абсолютно таком же состоянии после своей победы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро», — сказала Мамун, слова которой приводит «Матч ТВ».

Спортсменка пояснила, что после победы на Олимпиаде не осознавала, насколько это масштабно и что ждет ее впереди. Загитова тоже была очень юной и позитивной девочкой, когда взяла золотую медаль в Пхенчхане, добавила Мамун.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы. Медведева на Олимпиаде взяла серебро, а чемпионаты мира и Европы выигрывала дважды.