Чемпион мира по биатлону Александр Логинов поделился мнением о том, каким будет новый сезон без Мартена Фуркада. 31-летний француз весной объявил о завершении карьеры.

«Интереса станет меньше после его ухода, это действительно было большое соперничество. Это соперничество разных поколений, но у нас все быстро обновляется, будет много других спортсменов, которые навяжут борьбу», — сказал Логинов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом, тринадцатикратным чемпионом мира и семикратным обладателем большого Хрустального глобуса. Однако в своем заключительном соревновательном сезоне он не смог выиграть общий зачет Кубка мира, уступив лидеру Йоханнесу Бё всего два очка.