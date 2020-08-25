Услуги защитника Романа Нойштедтера предложили «Локомотиву». Как сообщает «Чемпионат», московский клуб отказался, так как заинтересован в приобретении полузащитника «Химок» Александра Трошечкина.

В минувшем сезоне Нойштедтер защищал цвета «Динамо», но летом покинул команду истечении контракта. На данный момент футболист находится в статусе свободного агента.

В «Локомотиве» хотят усилиться более молодым игроком и продолжают консультироваться по поводу перехода Трошечкина. Он является воспитанником «железнодорожников», но летом 2019 года бесплатно перешел в «Химки». Ранее он играл за «Ростов», курский «Авангард», «Тосно» и воронежский «Факел».

Сегодня, 25 августа, стало известно, что Нойштедтер получил вызов в сборную России на предстоящие матчи Лиги наций.