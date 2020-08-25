На официальном сайте УЕФА запущено голосование за лучший гол Лиги чемпионов завершившегося сезоне.

В список претендентов попал мяч полузащитника «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера в ворота «Зенита» и гол бразильского форварда «Ювентуса» Дугласа Косты в ворота московского «Локомотива». Оба мяча были забиты на групповой стадии турнира.

Кроме того, проголосовать можно за следующие голы:

Мяч Криштиану Роналду из «Ювентуса» в ворота «Лиона» (2:1) в ответном матче 1/8 финала;

Гол Сержа Гнабри из «Баварии» в ворота «Лиона» (3:0) в полуфинальном поединке;

Точный удар Эрлинга Холанда из «Боруссии» в ворота ПСЖ (2:1) в первом матче 1/8 финала;

Гол Лаутаро Мартинеса из «Интера» в ворота «Славии» (3:1) в матче группового этапа;

Мяч Максвелла Корне из «Лиона» в ворота «Манчестер Сити» (3:1) в четвертьфинальной встрече;

Гол Луиса Суареса из «Барселоны» в ворота «Интера» (2:1) на групповом этапе;

Мяч Дани Ольмо из загребского «Динамо» в ворота «Манчестер Сити» (1:4) в матче группового этапа;

Гол Хуана Куадрадо из «Ювентуса» в ворота «Атлетико» (2:2) на групповом этапе.