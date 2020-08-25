Петербургский «Зенит» на выезде сыграет с «Динамо» в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 26 августа, на стадионе «ВТБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Подопечные Сергея Семака не потеряли ни одного очка на старте чемпионата: в предыдущих четырех матчах «Зенит» набрал 12 очков, одержав четыре победы.

«Динамо» идет на пятом месте с 7 набранными очками и двумя победами в активе.

Главным арбитром встречи назначен Станислав Васильев (Ижевск, Россия); Ассистент: Адлан Хатуев (Грозный, Россия); Ассистент: Денис Березнов (Москва, Россия); Резервный: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия).