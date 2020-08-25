«Краснодар» на своем поле примет ЦСКА в матче пятого тура российской премьер-лиги. Игра будет проходить сегодня, 26 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

После четырех стартовых туров обе команды имеют в своем активе по шесть очков. «Краснодар» обыграл «Уфу» и «Арсенал», но уступил «Уралу» и «Локомотиву». Подопечные Виктора Гончаренко взяли верх над «Химками» и «Тамбовом», а затем потерпели поражения от «Зенита» и «Рубина».

Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия); Ассистент: Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия); Ассистент: Александр Богданов (Верея, Россия); Резервный: Юнус Кошко (Белореченск, Россия).