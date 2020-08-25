Отец и агент Далера Кузяева Адьям Кузяев прокомментировал вызов своего сына в сборную России.

По словам Адьяма Кузяева, это очень хорошая новость. Он отметил, Черчесов всегда доверял, а Далер всегда оправдывал доверие. Отец Кузяева добавил, что нынешний вызов очень важен для него и всей семьи.

«Сын сейчас в очень хорошей форме, поэтому за него мы не переживаем. Сейчас уже тренировался под руководством персонального тренера, я с ним работаю и другие специалисты», — сказал Адьям Кузяев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, в сборную России по футболу вызваны два футболиста, на данный момент не выступающие ни за какие клубы — это полузащитник Далер Кузяев и защитник Роман Нойштедтер.