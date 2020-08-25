«Локомотив» на своем поле примет грозненский «Ахмат» в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 26 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен Игорь Панин (Дмитров, Россия); Ассистент: Валерий Данченко (Уфа, Россия); Ассистент: Николай Ерёмин (Москва, Россия); Резервный: Антон Анопа (Благовещенск, Россия).

На данный момент обе команды имеют в своем активе по семь очков. «Локомотив» обыграл «Рубин» и «Краснодар», затем сыграл вничью с «Уралом» и проиграл «Спартаку». «Ахмат» в первом туре сыграл вничью с «Арсеналом», затем уступил «Спартаку», а после этого одержал две победы — над «Ротором» и «Химками».