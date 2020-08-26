«Спартак» на выезде сыграет с «Ротором» в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить в Волгограде на одноименном стадионе сегодня, 26 августа, стартовый свисток в 18:30 по московскому времени.

Главным арбитром матча назначен Алексей Сухой (Люберцы, Россия); Ассистент: Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия); Ассистент: Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия); Резервный: Артур Фёдоров (Петрозаводск, Россия).

На данный момент «Спартак» имеет в своем активе 8 очков и идет на втором месте турнирной таблице, уступая лишь «Зениту» (12). Дебютант РПЛ «Ротор» занимает последнее, 16-е место, набрав всего одно очко.