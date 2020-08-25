В УЕФА разрешили проведение матча за Суперкубок УЕФА со зрителями.

Об этом сообщается на официальном сайте организации. Отмечается, стадион в Будапеште можно будет заполнить максимум на 30% от вместимости. При этом все остальные матчи под эгидой УЕФА пока будут проходить без болельщиков.

Напомним, встреча между «Баварией» и «Севильей» пройдет 24 сентября. Мюнхенцы сыграют в Суперкубке на правах победителя Лиги чемпионов, в финале они обыграли французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0. Испанская команда выступит в Суперкубке УЕФА как победитель Лиги Европы, в финале «Севилья» одолела миланский «Интер» со счетом 3:2.

В прошлом году в финале Суперкубка УЕФА встречались английские «Ливерпуль» и «Челси». Победу в серии пенальти одержали мерсисайдцы, счет по итогам 120 минут — 2:2.