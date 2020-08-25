Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался об идее введения профессиональных контрактов в фигурном катании.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Жулин отметил, что такая идея выглядит утопической, поскольку соглашения с большой суммой отступных будет просто страшно подписывать.

«При этом я всей душой за персональные контракты, я полностью согласен с идеей Ильи (Авербуха), понимаю как тяжело Этери Тутберидзе, от которой такие спортсмены ушли безнаказанно», — подчеркнул Жулин, добавив, что идею должны проработать серьезные юристы.

По мнению тренера, если отступные будут в размере 100-200 тысяч евро, заплатить такие деньги смогут только дети из очень богатых семей. Адекватной, по мнению специалиста, должна быть указана сумма в районе 20 тысяч евро. «В таком случае, фигурист будет понимать, что способен отбить эту сумму своими призовыми за сезон. Психологически это гораздо легче», — сказал Жулин.

Напомним, ранее с подобной идеей выступил хореограф и продюсер Илья Авербух.