Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказал мнение по поводу возможного возобновления карьеры олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Жулин отметил, что возвращаться в строй, когда вокруг молодые конкурентки с четверными прыжками, крайне непросто.

«Алина это понимает и сейчас находится в раздумьях. При этом, я уверен, что у нее в жизни все сложится хорошо», — сказал тренер. По словам Жулина, он смотрит на фотографии Загитовой в «Инстаграме» и видит, что она счастлива, у нее много проектов, а с сентября добавится и учеба.

«У нее все хорошо складывается и без фигурного катания», — сказал Жулин.

Напомним, в декабре 2019 года Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Пока фигуристку не включили в список участниц Кубка России, который станет отборочным этапом на чемпионат России в Челябинске.