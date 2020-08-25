Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался по поводу возможных санкций в адрес фигуристки Алены Косторной после ее ухода из группы Тутберидзе.

«Если Алена должна пропустить целый год из-за своего перехода, это слишком жестко», — отметил Жулин в интервью порталу «Спорт-Экспресс». По мнению тренера, наставники не должны страдать, когда у их учеников меняется настроение, однако насильно мил не будешь.

«Если спортсмен решил уйти от тренера, то он это сделает рано или поздно. Подключив какие-то связи. Знаю это по своей практике», — сказал Жулин, добавив, что от него тоже уходили воспитанники, а некоторые потом и возвращались.

Напомним, Алена Косторная до сих пор не подала документы на оформление перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Фигуристка сменила тренера уже после закрытия окна переходов ФФККР.