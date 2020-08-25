Омский «Авангард» обыграл череповецкую «Северсталь» на товарищеском предсезонном турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге.

Игра прошла в «Ледовом дворце» и завершилась со счетом 6:3 в пользу омичей.

Первый период «Северсталь» выиграла со счетом 2:0, за команду отличились Александр Петунин и Андрей Алексеев. Во втором периоде «Авангард» сравнял счет благодаря шайбам Ильи Каблукова и Корбана Найта, но «Северсталь» вновь вышла вперед из-за шайбы Артема Гареева.

В третьем периоде забивали только хоккеисты «Авангарда»: дубль сделал Александр Хохлачев, по одной шайбе забросили Сергей Шумаков и Егор Чинахов.

Сегодня, 25 августа, на арене «Ледового дворца» также сойдутся петербургский СКА и китайский «Куньлунь Ред Стар». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.