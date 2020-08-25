Петербургский СКА сегодня, 25 августа, сыграет первый матч в рамках домашнего товарищеского турнира имени Пучкова против китайской команды «Куньлунь Ред Стар».

Начало игры назначено на 19:30 по московскому времени. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца».

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте СКА здесь.

Отметим, «Куньлунь» уже сыграл стартовый матч турнира: команде из Пекина удалось победить ХК «Сочи». Игра прошла вчера, 24 августа, и завершилась со счетом 2:1.

Представителям СКА предстоит сыграть на турнире еще два матча после игры с «Куньлунем». В среду, 26 августа, подопечные Валерия Брагина сразятся с «Сочи», а в пятницу, 28 августа, СКА сыграет против омского «Авангарда».

Помимо этого в турнире имени Пучкова также принимают участие нижегородское «Торпедо» и череповецкая «Северсталь».