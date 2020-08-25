Российский тренер по фигурному катанию, комментатор Татьяна Тарасова высказалась о том, как повлияет уход Алены Косторной на ее бывшего наставника Этери Тутберидзе.

Слова Тарасовой цитирует портал Sport24. По мнению тренера, Тутберидзе показала потрясающий результат своей работы уже на протяжении нескольких Олимпиад, чемпионатов мира и Европы.

«Уход Косторной? Как это не печально, но мне кажется, что она переживет это, вырастет другое поколение, потом третье и четвертое. Этери — тренер надолго», — сказала Тарасова.

Напомним, в конце июля стало известно, что Алена Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и будет тренироваться в академии «Ангелы Плющенко». Двумя месяцами ранее такой же переход совершила Александра Трусова.