Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказала мнение о том, должна ли Алена Косторная пропускать сезон-2020/21 из-за позднего перехода к другому тренеру.

«Почему Косторная должна пропустить сезон? На каком основании? К тренеру можно в любое время перейти, она же не меняет организацию», — заявила Роднина, чьи слова цитирует портал Sport24.

По словам Родниной, трансферное окно в фигурном катании касается только организаций, а не тренеров, а сам тренер организацией не является. «Люди, которые так рассуждают, что она должна пропустить сезон — пусть прочтут устав федерации. Удар будет только по тем, кто такую глупость пишет», — сказала Роднина.

Напомним, окно переходов ФФККР завершается в конце мая, а о переходе Алены Косторной в академию Евгения Плющенко стало известно только в конце июля.