Российский биатлонист, чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов высказался о планах на сезон в Кубке мира по биатлону-2020/21.

В интервью «Матч ТВ» Логинов отметил, что в прошлом году у него была череда травм и из-за этого смазалась подготовка к сезону.

«Если все сложится, то, может быть, будет какая-то борьба, но я не люблю загадывать. Не буду говорить самоуверенные вещи, что вот мол, я буду бороться за первое место в общем зачете кубка мира», — сказал биатлонист, отметив, что он старается бороться за самые высокие места, а там уже возможен приятный итог.

Напомним, в прошлом сезоне Александр Логинов занял седьмое место в общем зачете Кубка мира, трофей выиграл Йоханнес Бё.