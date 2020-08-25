Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко не сможет принять участия в матче сборной России против Венгрии в Будапеште.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, его слова цитирует портал РИА Новости.

По словам тренера, Луценко стал одним из лучший бомбардиров прошлого розыгрыша РПЛ, этот футболист забивает голы и работает на команду, а теперь настало время познакомиться поближе в сборной.

«Хочу заметить, что он будет только на первом матче — в Будапешт не полетит. У него заканчивается загранпаспорт, новую визу ему оформить не успеют. Узнали об этом только недавно», — сказал Черчесов, подчеркнув, что это вопрос к Луценко, такие моменты нужно отслеживать и решать.

Напомним, матч Венгрия — Россия в рамках группового этапа Лиги наций пройдет 6 сентября. Евгений Луценко был вызван в сборную России впервые.