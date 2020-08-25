Петербургский СКА начал матч против пекинского клуба «Куньлунь Ред Стар» в рамках товарищеского турнира имени Пучкова. Игра проходит в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

Прямую трансляцию встречи можно найти здесь.

Для СКА этот матч — стартовый на турнире, «Куньлунь» уже провел игру против «Сочи» и одержал в этом матче победу со счетом 2:1.

Команде из Петербурга предстоит сыграть на турнире как минимум еще два матча после сегодняшней встречи. В среду, 26 августа, подопечные Валерия Брагина сразятся с «Сочи», а в пятницу, 28 августа, СКА сыграет против омского «Авангарда», который уже одержал две победы на турнире.

Также в турнире имени Пучкова принимают участие череповецкая «Северсталь» и нижегородское «Торпедо».