Российская теннисистка Вероника Кудерметова вылетела с турнира WTA в Нью-Йорке, уступив в матче третьего круга бельгийке Элизе Мертенс.

Спортсменки провели на корте около полутора часов, встреча прошла в национальном теннисном центре Билли Джин Кинг. Счет по партиям 6:2, 6:3 в пользу Мертенс.

На счету Кудерметовой две подачи навылет за матч и две двойных ошибки. Её соперница также дважды ошиблась на подаче, но сделала четыре эйса. Кудерметова не сумела реализовать ни один брейк-пойнт за игру (0 из 4), Мертенс реализовала 4 из 7 брейков (57%-я точность).

В следующем раунде Элизе Мертенс предстоит сыграть против победительницы пары Джессика Пегула (США) — Арина Соболенко (Белоруссия). Этот матч также состоится сегодня, но чуть позднее.