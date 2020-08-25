Бывший футболист сборной России по футболу Роман Павлюченко отреагировал на невызов нападающего «Спартака» Александра Соболева в национальную команду.

«У сборной есть тренер, и он видит свою обойму именно так, какие могут быть претензии?», — сказал Павлюченко, чьи слова цитирует портал «Чемпионат». По мнению Павлюченко, если у сборной есть результат, то все нормально. Павлюченко бы хотелось видеть Соболева в сборной, но поскольку есть конфликт с Артемом Дзюбой, нужно его решить.

«Если на сегодняшний день сравнивать Дзюбу и Соболева, то Артём на голову выше Саши. Дзюба — опора и номер один в нашей команде, он доказывает это игрой, а Соболеву до первого номера ещё далеко», — подчеркнул Павлюченко, пожелав Соболеву удачи.

Напомним, Станислав Черчесов ранее сообщил, что не вызвал Соболева в сборную из-за ситуации с Дзюбой.