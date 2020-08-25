Российский биатлонист, чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов обзавелся микроавтобусом для поездок на сборы.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Логинов отметил, что на сборы он ездит в одиночку, чтобы можно было брать с собой весь необходимый инвентарь, который пригодится на тренировках.

«Это очень удобно. Теперь у меня есть микроавтобус. Вожу в нём все вещи», — заявил Логинов.

В интервью Логинов не уточнил, приобрел ли он микроавтобус за собственные средства или получил машину от спонсоров.

Напомним, сейчас Александр Логинов проводит горный сбор на базе в Сочи по плану личного тренера Александра Касперовича, там же сейчас тренируется мужская резервная сборная России по биатлону. До этого спортсмен готовился со сборной Тюменской области.