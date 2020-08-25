«Сочи» минимально обыграл «Тамбов» в матче 5-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу сочинцев.

В первом тайме команды обошлись без забитых мячей, первый гол во встрече произошел лишь в компенсированное ко второму тайму время. Автором мяча стал полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, передачу на него сделал Эльмир Набиуллин. Этот гол ста для «Сочи» победным.

«Сочи» с момента начала нового сезона РПЛ ни разу не проиграл: с «Химками» и «Спартаком» команда Владимира Федотова сыграла вничью, а затем победила «Рубин» и «Ротор».

«Тамбов» за пять туров сезона-2020/21 набрал всего три очка, проиграв 4 из 5 матчей и победив только «Химки».