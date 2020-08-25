Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о новых тренерах, получивших работу в группе Этери Тутберидзе в «Самбо-70″.

В интервью порталу News.ru Бестемьянова отметила, что приглашение молодых специалистов — это нормально, к тому же Полина Цурская была ученицей Тутберидзе. «Здорово, что таким образом передаётся эстафета и идёт ставка на своих учеников», — сказала Бестемьянова, подчеркнув, что ей нравится такой подход.

По словам эксперта, из-за большого внимания к группе Этери Тутберидзе сейчас все об этом говорят. «Слава богу, что ребята пришли. Я уверена, что это даст положительный результат», — заявила Бестемьянова.

Напомним, штаб группы Этери Тутберидзе пополнили Полина Цурская, Артемий Пунин и Георгий Похилюк.