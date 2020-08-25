Российская теннисистка Вера Звонарева уступила британке Йоханне Конте в матче третьего круга турнира WTA в Нью-Йорке и вылетела с соревнований.

Игра состоялась на одном из кортов национального теннисного центра Билли Джин Кинг. Спортсменки провели на площадке 1 час и 22 минуты, счет по партиям 6:4, 6:2 в пользу Конты.

Британская теннисистка 5 раз за встречу подала навылет и совершила 3 двойных ошибки. Звонарева сделала эйсов, но и ошибалась на подаче чаще — 4 раза. Также Конта была успешнее на брейк-пойнтах, реализовав 3 из четырех имевшихся (75%). У Звонаревой брейк-пойнтов в игре не было. На соревновании больше не осталось россиянок.

В следующем раунде турнира в Нью-Йорке Йоханна Конта сыграет против победительницы пары Мария Саккари (Греция) — Серена Уильямс (США).