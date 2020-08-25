Английский защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр был условно осужден судом в Греции и приговорен к 21 месяцу и 10 дням тюремного заключения.

По данным Sky Sports, греческий суд признал футболиста виновным по всем предъявленным обвинениям — нанесение телесных повреждений, сопротивление аресту и попытка подкупа сотрудников полиции. Приговор суда носит условный характер, испытательный срок — три года.

Напомним, Магуайр был задержан на Миконосе в Греции во время отпуска. Футболист вместе со своими друзьями принял участие в драке с другими английскими туристами в одном из баров, а когда на место прибыла полиция, футболист пытался избежать ареста и напасть на представителей правоохранительных органов.