Петербургский СКА с победы стартовал на домашнем предсезонном турнире имени Пучкова, обыграв пекинский «Куньлунь Ред Стар».

Игра прошла на арене «Ледового дворца» в Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Во втором периоде счет открыл Линден Вей. Передачами в этой атаке отметились Ярослав Дыбленко и Владимир Ткачев. Вторую шайбу во встрече на 45-й минуте забросил Игорь Ожиганов, вновь результативным пасом в атаке отметился Ткачев.

Для СКА это первая победа на текущем турнире, «Куньлунь» в первом матче обыграл ХК «Сочи со счетом 2:1.

Далее по календарь СКА предстоит сразиться с ХК «Сочи», а также с омским «Авангардом». Матчи назначены на 26 и 28 августа. Также в турнире принимают участие еще два клуба КХЛ — «Торпедо» и «Северсталь».