Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жозеп Бартомеу созвал экстренный совет директоров.

Как сообщает испанское издание Marca, это связано с тем, что капитан клуба Лионель Месси уведомил клуб о своем желании уйти. «Барселона» ответила на запрос Месси, подчеркнув, что он не имеет юридических оснований. В контракте Месси сказано, что он может уведомить клуб об уходе и расторгнуть контракт до 30 мая текущего года. Если футболист хочет уйти, за него должны заплатить отступные в размере 700 миллионов евро, как и прописано в контракте.

Сообщается, что экстренный совет директоров пройдет на стадионе «Камп Ноу». Руководство клуба планирует обсудить ситуацию с Месси и найти выход из кризиса.

Напомним, в сезоне-2019/20 «Барселона» проиграла «Реалу» борьбу за титул в Ла Лиге, вылетела в 1/4 Кубка Испании и в 1/4 финала Лиги чемпионов, проиграв «Баварии» со счетом 0:2.