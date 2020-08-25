Бывший игрок испанской «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль, а также действующий форвард «сине-гранатовых Луис Суарес публично поддержали Лионеля Месси.

«Мое уважение и восхищение, Лео. Ты можешь полностью рассчитывать на мою поддержку, друг», — написал Пуйоль в своем «Твиттере». На это сообщение ответил Суарес, прикрепив несколько эмоджи с аплодисментами.

Напомним, по данным ряда испанских СМИ, Лионель Месси уведомил «Барселону» о том, что принял решение покинуть клуб. В «Барселоне» созвали экстренное совещание руководителей клуба. Сообщается, что в контракте Месси есть пункт, по которому он может разорвать контракт, уведомив клуб до 30 мая, а сроки по текущему сезону уже пошли. В случае конфликта клуб готов судиться с Месси.