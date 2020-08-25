Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с турнира АТР в Нью-Йорке, уступив в матче третьего круга представителю Испании Роберто Баутисте-Агуту.

Игра на одном из кортов центра Билли Джин Кинг продолжалась 2 часа и 7 минут. Счет по сетам 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Баутисты-Агута.

За весь матч Хачанов сделал 10 подач навылет и всего три раза ошибся на подаче. Его оппонент совершил 3 эйса и 7 двойных ошибок. Россиянин сумел реализовать один из трех брейк-пойнтов в игре, Баутиста-Агут — 3 из 8 брейков.

В следующем раунде турнира Роберто Баутисте-Агуту предстоит сыграть против другого российского теннисиста, пятой ракетки мира Даниила Медведева, который в третьем круге обыграл словенца Аляжа Бедене в двух сетах.