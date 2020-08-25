Тульский «Арсенал» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в мачте 5-го тура чемпионата России по футболу 2020/21. Игра прошла на стадионе «Арсенал» и завершилась со счетом 1:1.

На 30-й минуте счет в матче был открыт: это сделал нападающий «Химок» Камран Алиев.

К 76-й минуте «Арсеналу» удалось сравнять счет благодаря голу Эванса Кангвы, передачу на него оформил Владислав Пантелеев.

С 77-й минуты «Химки» были вынуждены играть в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Данил Казанцев и покинул поле.

В концовке первого тайма поле покинул форвард «Арсенала» Евгений Луценко. Футболист получил повреждение задней поверхности бедра.

«Химки» благодаря результату в Туле набрали второе очко в текущем розыгрыше РПЛ: команда два раза делила очки с соперниками, а также три раза уступила. «Арсенал» один раз выиграл, дважды сыграл вничью и еще два раза проиграл.