Российский полузащитник Далер Кузяев отклонил предложение петербургского «Зенита» о подписании нового контракта.

Предыдущее соглашение Кузяева с «Зенитом» действовало до окончания сезона-2019/20, после чего футболист принял решение попробовать силы в Европе и начал вести переговоры с клубами и топ-чемпионатов.

Как сообщает Metaratings, Кузяеву предложили новое соглашение на комфортных условиях, при которых футболист смог бы беспрепятственно перейти в любой европейский клуб когда угодно. Футболист отклонил предложение родного клуба и продолжил искать варианты в Европе.

По данным инсайдера Нобеля Арустамяна, дальше всего продвинулись переговоры Кузяева с испанским «Алавесом», который предложил игроку двухлетний контракт.