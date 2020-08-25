Главные события дня из мира спорта — в традиционном обзоре Nevasport:

CКА обыграл «Куньлунь Ред Стар» на старте турнире имени Пучкова

Петербургский СКА с победы стартовал на домашнем предсезонном турнире имени Пучкова, обыграв пекинский «Куньлунь Ред Стар». Игра прошла на арене «Ледового дворца» в Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Во втором периоде счет открыл Линден Вей. Передачами в этой атаке отметились Ярослав Дыбленко и Владимир Ткачев. Вторую шайбу во встрече на 45-й минуте забросил Игорь Ожиганов, вновь результативным пасом в атаке отметился Ткачев.

СМИ: «Барселона» созвала экстренное совещание из-за возможного ухода Месси

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жозеп Бартомеу созвал экстренный совет директоров. Как сообщает испанское издание Marca, это связано с тем, что капитан клуба Лионель Месси уведомил клуб о своем желании уйти. «Барселона» ответила на запрос Месси, подчеркнув, что он не имеет юридических оснований. В контракте Месси сказано, что он может уведомить клуб об уходе и расторгнуть контракт до 30 мая текущего года. Если футболист хочет уйти, за него должны заплатить отступные в размере 700 миллионов евро, как и прописано в контракте.

«Сочи» вырвал победу у «Тамбова» на 91-й минуте встречи

«Сочи» минимально обыграл «Тамбов» в матче 5-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу сочинцев. В первом тайме команды обошлись без забитых мячей, первый гол во встрече произошел лишь в компенсированное ко второму тайму время. Автором мяча стал полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, передачу на него сделал Эльмир Набиуллин. Этот гол стал для «Сочи» победным.

«Арсенал» сыграл вничью с «Химками» Луценко травмировался после вызова в сборную

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в мачте 5-го тура чемпионата России по футболу 2020/21. Игра прошла на стадионе «Арсенал» и завершилась со счетом 1:1. На 30-й минуте счет в матче был открыт: это сделал нападающий «Химок» Камран Алиев. К 76-й минуте «Арсеналу» удалось сравнять счет благодаря голу Эванса Кангвы, передачу на него оформил Владислав Пантелеев.

Хачанов вылетел с турнира в Нью-Йорке, проиграв Баутисте-Агуту в трех сетах

Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с турнира АТР в Нью-Йорке, уступив в матче третьего круга представителю Испании Роберто Баутисте-Агуту. Игра на одном из кортов центра Билли Джин Кинг продолжалась 2 часа и 7 минут. Счет по сетам 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Баутисты-Агута.

Медведев обыграл Бедене и вышел в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл словенца Аляжа Бедене и вышел в четвертьфинал турнира АТР в Нью-Йорке. Игра прошла на одном из кортов национального теннисного центра Билли Джин Кинг, спортсмены провели 1 час и 10 минут. Счет по партиям 6:3, 6:3 в пользу россиянина.