Петербургский СКА сегодня, 26 августа, сыграет против ХК «Сочи» второй матч на предсезонном турнире имени Пучкова.

Игра состоится в Петербурге в «Ледовом дворце», начало встречи назначено на 19:30 по московскому времени. На сайте СКА будет обеспечена прямая трансляция игры.

В первом матче на этом турнире СКА победил со счетом 2:0: по шайбе в ворота китайского «Куньлунь Ред Стар» забросили Линден Вей и Игорь Ожиганов. «Сочи» же в стартовом матче турнира «Куньлуню» уступил со счетом 1:2.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ СКА дважды победил «Сочи»: со счетом 4:2 дома, со счетом 1:0 в гостях.

В пятницу, 28 августа, СКА предстоит сыграть третий матч турнира имени Пучкова, в соперниках — омский «Авангард».