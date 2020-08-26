Главный тренер английского «Вест Бромвича» Славен Билич рассказал, что хотел бы видеть в своей команде хорватского полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича.

«Хочу видеть его здесь. Мы говорили о Влашиче, и я был бы счастлив, если бы мог просто позвонить и купить Николу. Но, конечно, ЦСКА захочет солидную компенсацию. «Зенит» предлагал за него много денег, «Наполи» тоже. Если вы спросите меня, кого я бы хотел купить, то, без сомнений, это Влашич. Это современный и молодой игрок», — сказал Билич, слова которого приводит Index HR.

Напомним, Никола Влашич выступает в составе ЦСКА с 2018 года. В июне 2019 года армейцы выкупили контракт 22-летнего хорвата у «Эвертона» за 15,7 миллионов евро и заключили с ним пятилетний контракт.

Ранее сообщалось об интересе к Влашичу со стороны «Зенита» и «Наполи».