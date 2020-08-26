Греческая теннисистка Мария Саккари в матче третьего круга турнира серии Premier в Цинциннати одержала победу над 3-й сеяной американкой Сереной Уильямс.

Счет по сетам — 5:7, 7:6 (7:5), 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. На счету Саккари семь эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 19. Уильямс подала навылет девять раз, совершила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

За место в полуфинале греческая теннисистка поспорит с 8-й сеяной Йоханной Контой из Великобритании, которая ранее одолела россиянку Веру Звонареву.

Напомним, Мария Саккари в первом раунде одолела американку Кори Гауфф, а во втором победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.