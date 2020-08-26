Нападающий испанской «Валенсии» Родриго Морено стал футболистом английского «Лидс Юнайтед».

Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба. Детали трансфера и сроки контракта Родриго с английским клубом пока неизвестны, но в СМИ сообщалось, что сделка обошлась «Лидсу» в 30 миллиона евро.

Отметим, в прошедшем сезоне Родриго провел 34 матча в составе «Валенсии», забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Форвард имеет на своем счету 22 матча за сборную Испании.

Напомним, ранее Английская Премьер-Лига (АПЛ) представила календарь матчей на сезон-2020/21.

Первый матч состоится 12 сентября. Действующий чемпион Лиги «Ливерпуль» в стартовом поединке примет «Лидс», «Челси» в гостях сыграет с «Брайтоном».